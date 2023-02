Federico Bonazzoli vuole riprendersi la Salernitana. Come riporta il Corriere dello Sport, il giovane attaccante scalda i motori per riprendersi una maglia da titolare dopo essere stato blindato dal presidente Iervolino durante il mercato di gennaio. Ci hanno provato Lazio, Verona, Spezia e Cremonese, ma il classe 1997 ha sempre sperato di restare in granata anche grazie alla fiducia di mister Nicola. E lunedì sera a Verona potrebbe toccare proprio a lui partire dal 1' al posto di Piatek in attacco.