Ieri l'attaccante della Sampdoria Federico Bonazzoli non ha preso parte all'amichevole giocata dai blucerchiati in ritiro. E' un segnale abbastanza chiaro, in ottica mercato, anche perché la punta è da giorni al centro di numerose voci che coinvolgono la Salernitana. Il trasferimento, però, non si è ancora concretizzato. Eppure dovrebbe essere questione solo di giorni.



Secondo La Repubblica l'affare non è in discussione. L'agente del calciatore, però, starebbe cercando di ottenere il massimo possibile dalla situazione, per spuntare le migliori condizioni contrattuali possibili, in particolare quelle legate allo stipendio, ai bonus e alla possibilità di svincolarsi in caso di retrocessione o offerta migliorativa in futuro.