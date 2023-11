. No, non è l'inizio di una barzelletta, ma il presente di, attaccante classe 2002 che con i canarini del Modena e con l'Italia Under 20 si sta mettendo in grande luce. Proprio in questa sosta per le nazionali il suo gol è stato decisivo per la vittoria dell'Italia di Alberto Bollini per 2-1 contro il Portogallo che ha riportato gli Azzurrini in vetta al Gruppo Elite., il padre Arnaldo è stato difensore centrale e ha militato fra Serie B e C con Atalanta, Reggiana e Novara,perchéed è stato anche capocannoniere della Serie B 1969/70 al pari di Braida e Bettega. Proprio il nonno è stato a lungo fonte di ispirazione per lui per il suo ruolo di prima punta.Scuola Inter, ha fatto Under 17, Under 18 e Primavera vincendo anche uno scudetto formando conuna formidabile coppia gol. In quegli anni accarezza anche la prima squadra nerazzurra conche lonella sfida poi pareggiata per 0-0 inLeague in trasferta a Leopoli contro lo Shakthar Donetsk.In quel periodo riesce a confrontarsi con uno dei suoi idoli e che, come, rappresenta la tipologia di 9 che da sempre incarna. Si tratta diche definisce il più forte, ma in quella squadra secondo Nicholas il più impressionante perché il più completo era NicolòSoprannominato lo squalo, è un ragazzo molto solare con tanta voglia di scherzare e fare gruppo. Si ritienema anche vanitoso al punto da andare davvero fiero del suo. Adora la musica e in particolare ile a suo dire è anche un granche oggi è proprietario al 100% del suo cartellino. Subito arriva la promozione in Serie C con 10 gol in 16 presenze, poi il primo anno di B dove, a suo dire, segna il gol più bello della sua carriera nella vittoria 2-1 contro il Parma. Quest'anno è a quota 1 gol in 8 gare con l'obiettivo di migliorarsi e trovare sempre più continuità.