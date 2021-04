Il presidente della Federcalcio polacca Zbigniew Boniek è intervenuto a Radio Radio e ha affrontato il momento della Roma, che si gioca stasera una fetta fondamentale della stagione contro l'Ajax, nella semifinale di ritorno di Europa League: "L’Ajax è molto forte, ma “leggero”. È forte tecnicamente, ma concede tanto e ha le sue difficoltà. La partita ha un’interpretazione difficile, pensare di fare 0-0 sarebbe un errore. Bisogna stare attenti, ma sono convinto che andremo in semifinale".



Su Fonseca: "Mi piace anche se è passato un po’ di moda. È stato lasciato un po’ solo. Visto che non si può puntare a uno come Guardiola, ci penserei bene prima di abbandonarlo".



Sul suo legame con la Roma: "L’ultima a propormi qualcosa d’importante è stata la signora Sensi. Ho rifiutato perché sapevo che stava per chiudere la sua avventura e a me piace lavorare pensando al futuro. Dopo gli Europei sarò libero, spero di essere eletto nel consiglio dell’Uefa. Vivo a Roma e voglio bene alla Roma".