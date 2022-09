Intervistato da Sky, l'ex attaccante, Zbigniew Boniek, ha espresso la propria opinione in merito al momento dell'Inter.



“Già l’anno scorso era una lotta tra Inter e Milan, mi sembrava avessero più qualità i nerazzurri, come organico, poi c’è stata una flessione. Milan sta confermando quanto fatto l’anno scorso, l’Inter la vedo più in difficoltà di risultati e non solo. Devono recuperare, perché i giocatori ci sono, di tutto e di più, la squadra è veramente forte”