, oggi presidente della Federcalcio polacca, ha parlato sulle pagine de Il Corriere Torino della grande sfida tra bianconeri e giallorossi di questa sera all'Allianz Stadium: "Altri motivi? Ripeti tre volte una bugia e diventerà verità: eppure, chiedo sempre di farmi vedere un articolo in cui parlo male degli juventini. Giocare a Torino? Un ambiente perfetto, per il clima e il club, sempre vicino alla squadra. Significa anche molta disciplina, e si va avanti così. Ricordi? Splendidi. Con la Juve ho vinto tutto: non solo perché giocavo lì, ma abbiamo vinto anche perché c’era Boniek. E poi, voglio dirlo: sono stato l’unico che dopo l’Heysel ha devoluto per intero il premio vittoria alle famiglie delle vittime. Erano circa cento milioni di lire. Questa è la mia storia alla Juventus. Ma non c’è problema".: ha portato più interesse per il calcio italiano, ne ha aumentato il prestigio e ne farà alzare i diritti TV. Sono innamorato del rigore che porta con se sul prato, e del rispetto che ha per gli altri.. Gol dell'ex di Pjanic? In effetti, c’è questa legge dell’ex, per la Roma. Speriamo di no. Di certo è un giocatore fantastico, che alla Juve si è irrobustito, fisicamente e tatticamente. E sa fare un calcio diverso. Champions? Ha i giocatori e la struttura per provarci, ma ci vuole sempre anche un po’ di fortuna, e devi essere in forma quando conta.".