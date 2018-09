Zbigniew Boniek, ex attaccante di Juventus e Roma, oggi presidente della Federcalcio polacca, ha parlato a Il Romanista del campionato in corso:



PROBLEMA JUVE - "In Italia c'è un problema, la Juventus. Ha vinto gli ultimi sette campionati, vincerà pure l'ottavo. Certo che ha ragione Totti. Ma davvero c'è qualcuno che possa pensare di battere la Juventus di Ronaldo? E questa consapevolezza da parte un po' di tutti, va a creare un altro problema. Il campionato diventa una competizione strana. I nuovi regolamenti, assegnano la Champions alle prime quattro squadre italiane. In base a questo, gli altri si attrezzano e giocano per il secondo, terzo e quarto posto".



GIOCARE PER IL SECONDO POSTO - "Si deve giocare sempre per vincere, sapendo però che sulla carta c'è una squadra che se fa il suo arriverà prima. I se per la Roma possono essere molti. Scegliendone uno solo, dico se Dzeko fa Dzeko, la Roma può arrivare alle spalle della Juventus. E magari può starle pure vicina".