Zibi Boniek, ex Juventus e Roma e vicepresidente Uefa, ha rilasciato un'intervista al quotidiano romano il Messaggero, in vista del big match di campionato tra bianconeri e giallorossi: "Juve? Giocano male, hanno vissuto delle invenzioni di Vlahovic e Di Maria. Se perdono con la Roma potrebbe aprirsi una crisi. Colpa di Allegri? I grandi ritorni di solito non sono semplici da gestire. E se giochi male spesso è colpa dell'allenatore, ma pure certi calciatori non sono all'altezza. Max aveva una rosa con maggiore spessore nella sua prima esperienza alla Juventus".