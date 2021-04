Intervistato da Rai Radio 2, l'attuale capo della federcalcio polacca ed ex bomber di Juve e Roma, Zbigniew Boniek ha aperto alla possibilità di tornare in giallorosso con un ruolo dirigenziale: "Mi farebbe piacere essere chiamato nella dirigenza della Roma, aiutandola a crescere. Ma non lo sto proponendo, diciamo che se qualcuno mi chiama sono disponibile".