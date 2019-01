Zibì Boniek, ex attaccante di Juve e Roma, ora presidente della federcalcio polacca, fa un paragone tra la sua Juve e quella di Ronaldo. Queste le sue parole all'Ansa: "Era più forte la Juve in cui giocavo io, non scherziamo. E comunque i paragoni con le squadre di altri tempi non hanno senso".



SULLA SUA JUVE - Due parole, poi, su Piatek, nuovo attaccante del Milan: "E' un giocatore molto moderno ha tutte le qualità da attaccante, non credo sia un problema farlo giocare con Cutrone, sono due giocatori diversi".