Zbigniew Boniek parla a Sky Sport 24 di Polonia e Kzrzysztof Piatek: "La nostra nazionale ta crescendo molto: abbiamo dei buoni giocatori, alcuni cresciuti proprio grazie all'Italia e al suo campionato. Poi adesso ci sono Zielinski, Milik, Szczesny, tutti ottimi. Piatek? È un giocatore molto interessante, e completo. È come quelle ragazze di cui ci si innamora subito, ma non si sa quanto durerà: bisognerà scoprire il carattere e molto altro. Però ha davvero tutto per fare bene: non può segnare ogni domenica, non è possibile che arrivi a fare 56 gol. Lì sarà interessante capire come aiuterà la squadra. Ma è giovane e preparato: il Genoa ha fatto un buon acquisto".