“Milik era felice di venire alla Roma, ma ora non ho idea del suo futuro“. Così Zibi Boniek sul possibile trasferimento del polacco in maglia giallorossa. Si è parlato tanto delle sue condizioni fisiche e l’ex Roma fa chiarezza: “Fisicamente sta benissimo, quando mi ha chiamato mi auguravo venisse a Roma per giocare con Dzeko. Se la coppia giocherà in futuro? Questo non lo so“.