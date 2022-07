Dopo l'indizio (scherzoso) su Cristiano Ronaldo ecco un nuovo commento di Zibì Boniek sul mercato. E stavolta nello specifico su quello della Roma. In un tweet l'ex campione polacco oggi vice presidente Uefa ha parlato così di Paulo Dybala che dopo aver annunciato il suo addio alla Juventus, si trova ancora senza squadra: "Dybala a Roma? Sarebbe fantastico sia per lui che per la Roma". Un altro endorsement importante per la Joya dopo quello di Totti di qualche giorno fa