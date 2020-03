Intervistato a La Gazzetta dello Sport, Zibi Boniek ha parlato delle vicende che riguardano l'Europeo: "Ma l’Uefa non può prendere una decisione definitiva. Può solo immaginare le ipotesi su cui lavorare. Non si sa cosa succederà, se a maggio saremo tutti pronti e tante altre cose... Quali? Tante. I giocatori per esempio: saranno pagati per i mesi in cui non lavorano? Entreranno in campo anche gli avvocati. Non credo si possa andare oltre il 30 giugno per motivi legali. Speriamo di farcela. Tutto purtroppo è possibile. Se non si potesse più, in Polonia, in Italia, dovunque non so cosa succederebbe con titoli e retrocessioni. Un grande problema. Ma non credo esista la possibilità di finire questo campionato in autunno. Meglio chiuderlo al 30 giugno e ad agosto cominciare il nuovo. Come? Problema di ogni singola federazione. Speriamo ci siano classifiche definitive. Altrimenti bisognerà inventarsi un sistema che prenda in considerazione diverse possibilità. Siamo in emergenza e bisogna prendere decisioni straordinarie. Credo nell’Uefa e confido nel dialogo. Ma le ripeto: è presto. Possiamo prendere decisioni di principio e sperare che si giochi il prima possibile. Si ricordi il vecchio detto: se fuori piover, resta a casa in attesa che spiova...".