"Dybala è uno dei due-tre migliori al mondo nel suo ruolo" non ha dubbi Zibì Boniek, ex attaccante - tra le altre - della Juventus che a La Gazzetta dello Sport ha detto: "Farei di tutto per continuare con lui, ha 26 anni ed è pronto per giocare ancora al massimo per quattro o sei anni". Inoltre, Boniek spiega il perché non converrebbe cedere La Joya: "Potresti venderlo soltanto a una concorrente diretta per la vittoria della Champions".