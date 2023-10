Zbigniev Boniek, vice presidente della UEFA ed ex presidente della Federcalcio polacca, ha parlato al programma Prawda Futbolu di Nicola Zalewski e del presunto coinvolgimento del giocatore della Roma nel caso scommesse: "Ho parlato con il suo manager e mi ha detto che Nicola sostiene totalmente di essere pulito, non ha mai fatto una scommessa. Questo è un terremoto incredibile, assoluto".



Boniek poi ha attaccato Fabrizio Corona: "Questa è una cosa incredibile, ma abbiamo le notizie sbagliate. Innanzitutto, viene descritto Fabrizio Corona come un giornalista. E Fabrizio Corona non è un giornalista. Questo è un ragazzo che ha ricevuto una condanna a 13 anni per un sacco di cose diverse. Era un paparazzo, ricattava le persone... E non sto dicendo che non ci sia verità in quello che dice, perché può ancora svilupparsi in modi diversi", riporta Sport.pl.