Victor Boniface trascina ancora il Bayer Leverkusen a suon di gol, 15esimo in stagione che vale il vantaggio sull'Eintracht Francoforte; il CFO della Juve Cristiano Giuntoli lo segue da tempo, ma adesso il suo prezzo è proibitivo a meno che non arrivi una cessione importante come quella di Vlahovic.