Paese nuovo, squadra diversa, stessa capacità realizzativa. Anche in Germania Victor Boniface continua a fare la differenza, continua a essere un fattore sottoporta.che in estate ha scelto di investire 20 milioni di euro per il suo cartellino.una in Coppa di Germania (in un match), quattro in campionato (in 4 partite) e una in Europa League, nell'esordio di ieri contro l'Hacken, demolito 4-0.Un impatto devastante ma non sorprendente, soprattutto per il suo allenatore, Xabi Alonso, che stravede per lui. Che ha detto subito sì quando Simon Rolfes, direttore sportivo del Bayer Leverkusen, gli ha fatto capire che c'erano chance di arrivare a un accordo con l'Union St Gilloise.(l'anno scorso giocava Adam Hlozek, non esattamente una prima punta)Come raccolto da Calciomercato.com i suoi agenti lo scorso marzo l'hanno proposto a Maldini e Massara , che hanno preso tempo. La rivoluzione che ha investito la squadra mercato rossonera ha fatto il resto, Boniface è uscito dai radar del Milan ed è entrato in quelli del Bayer. Che ora se lo gode.