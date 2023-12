. Non tanto in Nazionale, dove per il momento il massimo che si può pescare è l'onestodel Borussia Dortmund, quanto per le punte delle squadre di vertice della Bundesliga che stanno facendo registrare numeri impressionanti. Si può parlare dei 36 gol in due di(20) e(16) di Bayern Monaco e Stoccarda, che si sono affrontate nel big match del weekend nel campionato tedesco, ma non sono da sottovalutare idi, che guida l'attacco delimbattuto e capolista. Gol e assist che diventanoAnche l'Eintracht Francoforte è capitolato di fronte all'arsenale offensivo dell'ex bomber dell'Union Saint-Gilloise in Belgio, stavoltadopo convergenza da sinistra. La partita è finita con un secco 3-0, nel quale Boniface ha inciso anche con un assist per il gol di Wirtz. I muscoli, per intenderci, sono solo uno dei punti di forza del nigeriano, che con Osimhen punterà a sollevare la prossima Coppa d'Africa tra gennaio e febbraio del 2024, e cheOvviamente, un giocatore così in forma e dai numeri tanto esaltanti non può essere avvicinato con le formule di cui sentiamo parlare in chiave Juve: prestito con diritto, obbligo condizionato et cetera., ma non ci sarebbe da sorprendersi se il suo prezzo lievitasse ancora, specie considerando che sarebbe molto strano che una squadra che sta vincendo il campionato si privasse del proprio attaccante principale a metà stagione. Dunque,E' presto, prestissimo, e ci sono una miriade di varianti, ma il fatto che una manovra del genere sia a tutti gli effetti già stata tentata solo pochi mesi fa autorizza ad iscrivere l'affare nell'ambito delle possibilità.