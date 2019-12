Sembra sempre più probabile che il futuro di Kevin Bonifazi sia lontano dal Torino. Il difensore sta infatti faticando a trovare spazio nella formazione di Walter Mazzarri e, dalla quarta giornata di campionato in poi, si è al massimo accomodato in panchina. Per questo motivo a gennaio potrebbe essere ceduto. Sulle sue tracce c'è anche la Fiorentina.



In un primo momento il Torino sembrava disposto a cedere Bonifazi solamente con la formula del prestito, ora però la società granata ha aperto anche alla cessione a titolo definitivo del difensore.