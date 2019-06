L'ottima stagione disputata con la maglia della Spal ha fatto sì che su Kevin Bonifazi posassero i propri occhi diverse società di serie A, tra le quali anche il Milan e la Roma. Il giocatore è di proprietà del Torino e il presidente Urbano Cairo sembra disposto a trattare la sua cessione. Ma non ora.



Cairo ha infatti al momento bloccato ogni discorso riguardante Bonifazi, rimandando al dopo l'Europeo Under 21 nel quale il difensore sarà protagonista con la maglia dell'Italia. Se il centrale dovesse ben figurare con la maglia azzurra, il valore del suo cartellino potrebbe aumentare e per questo motivo il Torino aspetta a cederlo.