Roberto Boninsegna, doppio ex della sfida tra Juve e Inter, ha parlato a Elleradio:



"Ero al mare quando mi chiamò Fraizzoli e mi disse che stava per vendermi alla Juventus. Io risposi 'Alla Juventus ci andrà lei!', invece poi ci andai e lì ho vissuto anni indimenticabili, con due scudetti e una Coppa UEFA, grazie a una squadra tra le più forti di sempre. In semifinale di Coppa dei Campioni subimmo un vero e proprio furto: senza quel torto gigantesco avrebbe alzato anche la coppa più ambita".