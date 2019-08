Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Roberto Boninsegna, ex centravanti di Cagliari, Inter e Juventus, ha espresso il suo pensiero in merito all’ipotesi di vedere in campo la coppia Cristiano Ronaldo-Icardi. Queste le parole del Bonimba nazionale: “Icardi-Ronaldo sarebbe, semplicemente, la coppia perfetta. Si completano perfettamente. Uno sta in mezzo e l’altro spazia: si inserisce soprattutto da sinistra, ma anche dall’altro lato. La storia di Cristiano ci insegna che non gioca solo bene con giocatori come Mauro, ma ne ha quasi bisogno per rendere al massimo. Li vedo bene insieme con un trequartista dietro: un classico gioco da prima e seconda punta, ma con un suggeritore.” L’ex Cagliari si è poi soffermato sulla fase difensiva: “Quando un centravanti è tornato a centrocampo ha già fatto abbondantemente il suo dovere, non scherziamo. Non devono sfiancarsi troppo perché poi quello che conta è restare lucidi sotto porta: le partite le vinci con Icardi e Ronaldo”. Sulle possibilità rivalità della coppia, come ammesso dall’ex attaccante, 22 presenze e 9 goal con la nazionale Italiana: “Quando arrivai al Cagliari, il re era Riva: un po’ abbiamo litigato, lo ammetto. Ma alla fine, nonostante qualche problema di ego, i grandi giocatori in campo trovano sempre il modo di andare d’accordo”. Ronaldo-Icardi come Riva e Boninsegna, e magari, con un Ramsey alle spalle.