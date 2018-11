ex attaccante dell’Inter,ha parlato in un'intervista ai microfoni de Il Giorno.«Nel calcio è cambiato davvero tutto, ma se proprio devo fare un nome guardo all’Inter e dico Icardi. Ha fiuto del gol, trova sempre la soluzione giusta, è potente. Certo, non fornisce grande apporto alla manovra, ma per carisma e capacità è al top».«A quell’età non sei finito. Devi solo allenarti di più, ma poi non c’è un motivo che ti impedisca di giocare ai massimi livelli. Arrivato in bianconero, vinsi subito due scudetti e la Coppa Uefa. Poi la terza stagione giocai meno. E se ci sono riuscito io, figuriamoci se non può farcela un campionissimo come Ronaldo…».«Credo proprio di sì. Ero a vederla a Parma e ho letto la lista dei giocatori che aveva in panchina. Beh, posso dire che se queste riserve le allenassi io, arriverei secondo in questa Serie A. Solo il Napoli può cercare di contendere lo scudetto alla Juve, ma servirebbe un grandissimo exploit».«Quello te lo puoi permettere solo quando sei avanti di tre gol. Serve concretezza, e la Juve fa esattamente quello di cui ha bisogno».«Qui il discorso è più complicato perché bisogna scontrarsi con vere e proprie potenze. Penso alle spagnole, Real compreso anche se non sta passando un gran momento, o alle inglesi. Squadre che possono contare su strutture societarie e su un seguito incredibili. E poi c’ anche il Psg. Ma la Juve è sicuramente al livello delle migliori».«In realtà, da giocatore, sai che un rigore prima o poi te lo parano. Higuain l’ha anche calciato bene, è stato bravo Szczesny. Credo che all’ attaccante del Milan sia mancata solo un po’ di tranquillità, un aspetto che conta tanto dagli undici metri. E si è visto anche a fine partita. Ha reagito forse in maniera eccessiva, ma non credo che meritasse l’espulsione».«Impossibile dirlo, ma so che potrei divertirmi tanto. Oggi non si marca come una volta, tutti vanno a zona. E un attaccante furbo può scegliere da chi farsi marcare con determinati movimenti. Noi, invece, dopo aver scartato lo stopper ci trovavamo di fronte il libero… Però va detto che oggi c’ è una velocità di gioco incredibile, al punto che ci si confonde su ruoli e tattiche guardando una partita. Noi eravamo più tecnici, oggi c’ è una rapidità impressionante. Gaurdate quello che fa Ronaldo…».