Intervistato da "La Nuova Sardegna”, l'ex di Cagliari e Inter, Roberto Boninsegna, ha parlato della sfida di domenica pomeriggio, che vedrà le due squadre affrontarsi.



"Risultato scontato? Non credo. I rossoblù sono un'ottima squadra ma commettono errori incredibili in fase difensiva. Eppure in rosa hanno giocatori importanti come Nainggolan, Nandez, Godin e Joao Pedro. Il Cagliari deve provare a portare a casa punti ovunque, anche domenica con l'Inter. Io spero che il Cagliari resti in Serie A. Quindi domenica faccio il tifo per un pareggio. Andare a Milano solo per difendersi sarebbe un errore. Non penso succederà".