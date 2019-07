Boninsegna, ex giocatore dell'inter e della Juventus, ha parlato a Radio Sportiva del possibile affare Icardi tra i due club: ''Icardi alla Juve sarebbe un grosso errore. Si andrebbe ad aumentare la potenza d'attacco dei bianconeri e con uno come CR7 sarebbe ancora più forte. Dzeko di sicuro non sarebbe un sostituto all'altezza. I giovani sono ancora immaturi, Lautaro non è una prima punta e l'Inter è scoperta davanti. Se la società ha deciso di andare su Lukaku dovrà stare attenta perché rischia di prendere poco da Icardi e dover spendere tanto. Conte è arrivato conoscendo già i problemi dell'Inter, la società gli aveva già fatto capire certe cose. Forse pensava che Lukaku fosse già nerazzurro... Difesa e centrocampo sono stati rinforzati, ora manca l'attacco. Lukaku è un buon giocatore ma non vale 83 milioni. L'Inter avrebbe dovuto gestire meglio Icardi, un attaccante da primi 5 posti in Europa. La frittata è stata fatta l'anno scorso e nemmeno Marotta ha aggiustato la cosa".