Roberto Boninsegna, ex attaccante dell'Inter, parla a La Repubblica della partita di domenica tra i nerazzurri e il Napoli: "Da interista lo temo molto. È il match più difficile per noi da qui alla fine del campionato. Incontriamo una squadra in ascesa, che proprio ora sta raggiungendo il top della forma e che ha recuperato tutti gli infortunati. In più il Napoli ha l’obbligo di vincere, perché il traguardo Champions è proprio lì. Partita aperta a tutti i risultati”.