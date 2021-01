Roberto Boninsegna, ex attaccante tra le altre dell'Inter, parla ad Adnkronos della lite tra Lukaku e Ibrahimovic nel derby di Coppa Italia: "L’episodio è da condannare senza dubbio, sono cose che non dovrebbero capitare ma su un campo da calcio sono già accadute e ne accadranno ancora anche di peggiori. Sono rimasto sorpreso perché sono due giocatori di solito molto corretti, evidentemente c’era della ruggine tra i due dai tempi in cui avevano giocato insieme al Manchester United. E' un peccato soprattutto per i più piccoli che guardavano la partita in tv e di certo non sono stati di esempio, comunque non drammatizzerei, la cosa si è risolta con due ammonizioni ed è finita lì".