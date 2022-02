Roberto Boninsegna parla a Tuttosport di Napoli-Inter: "Una gara che è diventata ancor più difficile per l’Inter dopo la sconfitta nel derby. Di fatto si sono avvicinate tutte le rivali. A livello psicologico senz’altro per il Napoli è il momento migliore per incontrare i nerazzurri. Al contrario per la squadra di Inzaghi è il peggior momento per vedersela con i campani. Io ovviamente spero in una vittoria esterna, anche se non sarà semplice. L’importante è che l’Inter non giochi per il pari, altrimenti davvero sarà la volta buona per il sorpasso degli azzurri. Gli uomini decisivi del match? Insigne per il Napoli e Lautaro per l’Inter".