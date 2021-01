Roberto Boninsegna, ex attaccante tra le altre di Inter e Juve parla a Sky Sport della sfida tra le due squadre in programma nel weekend: "Lukaku è insostituibile, Ronaldo è stato uno dei più grandi calciatori al mondo. Ora mi sembra in fase calante ma la Juve tra Morata, Kulusevski e Dybala ha già i sostituti. L'Inter ha meno sostituti per Lukaku, a Genova lo hanno messo dentro mentre perdevamo e dico perdevamo perché il cuore mi porta sempre al nerazzurro. Ieri è stato l'unico a mettere la Fiorentina in difficoltà. Chi vince? Il cuore spera Inter, però a San Siro quando giocavo contro la Juve c'era la Brianza che era tutta juventina e sembrava di giocare in trasferta. Io spero nell'Inter".