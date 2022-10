Inter vistato da Radio Nerazzurra il super-tifoso interista, Paolo Bonolis ha parlato del presente dell'Inter



NON FIRMO PER LE SEMIFINALI DI CHAMPIONS - "No, perché? Bisogna giocarsele con tutti, l’obiettivo deve essere portare a casa il massimo possibile. Perché in Champions dovremmo essere tra le prime quattro? Potremmo essere anche tra le prime due. In campionato perché non dovremmo essere tra le prime quattro? E perché non giocarsela per essere primi? Uno se la gioca, una società come l’Inter ha il dovere di giocarsela. No, non firmare per niente".



DYBALA - "Per quanto abbia una sua congenita fragilità è un giocatore meraviglioso. Con Dybala in luogo di Correa probabilmente ci saremmo divertiti molto di più, per ora Dybala sta da un’altra parte e Correa ce l’abbiamo noi: potrebbe migliorare".