#Bonolis:

Per questa battuta su Giorgio Chiellini nel suo intervento a #NotteAzzurra pic.twitter.com/3Uuz3Zq39C — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) June 2, 2021

Nella gallery tutte le reazioni del web alla battuta di Bonolis su Chiellini.

Tanti tifosi della Juventus hanno preso male la battuta di, ieri sera, nel corso di Notte Azzurra, il programma che Rai 1 ha dedicato alla presentazione della Nazionale verso gli Europei., e non ha perso occasione per punzecchiarlo: “In un’Italia-Germania 1-0 nel finale, quando ci difendiamo con le unghie e con i denti, con tutti in silenzio,”, le parole dette ridacchiando da Bonolis.che sui social hanno espresso il loro dissenso nei confronti del conduttore tv: “Queste battute non fanno ridere”, “Non guardo da anni trasmissioni con Bonolis” sono alcuni dei commenti più educati.