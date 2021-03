Paolo, noto presentatore e tifoso dell’, parla a Radio Radio, dicendo la sua sul campionato dei nerazzurri, primi in classifica a più 9 sul Milan secondo: “Quale può essere il pericolo per lo scudetto? Le altre 12 giornate di campionato. Nel senso che ogni partita o ti dà o ti toglie punti. Quindi bisogna giocarsele tutte quante perché sono importanti per arrivare a quello che è l’obiettivo di qualunque squadra abbia una rosa e una società importante. Così come è stato a inizio stagione l’obiettivo di tante squadre come Inter, Juventus, Milan, Atalanta, Napoli, Roma e Lazio”.. Questa Inter mi piace perché Antonio Conte è riuscito a creare una mente alveare. Ogni giocatore ha caratteristiche particolari, ma la particolare caratteristica di ognuno è funzionale al medesimo obiettivo che è un movimento corale. Così come si difendono, così attaccano, così contrastano. Ho visto in 4-5 contropiedi, che sono stati fatti anche nella partita con l’Atalanta, una velocità ed una esecuzione formidabile. Però non è che tutto vada a buon fine, anche perché c’è l’altra squadra che ha altrettanti giocatori bravi. Però ci sono meccanismi molto collaudati e diversificati nel corso della partita. Credo che la stagione dell’Inter sia profondamente cambiata quando ha smesso di fare un pressing offensivo dell’avversario schiacciandolo nella sua metà campo”.