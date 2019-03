Intervistato da Radio Sportiva, Paolo Bonolis, grande tifoso dell'Inter, ha parlato dopo la vittoria nel derby dello scorso weekend: "Bella soddisfazione vincere il derby. Abbiamo portato a casa il risultato con il recupero di giocatori importanti. Ricordiamoci che prima dell'Eintracht Francoforte l'Inter ha dovuto rinunciare a 7 titolari. I titolari hanno un peso. Luciano Spalletti sta facendo un grandissimo lavoro. Non so quali saranno le scelte societarie, ma Spalletti ha lavorato bene e ha cucito gli strappi di un destino nerazzurro non felice".



ICARDI - "Il discorso è complicato. Il giocatore va giocoforza recuperato, se vogliono venderlo bisogna dargli sostanza professionale perché l'agito del giocatore non sarà un buon biglietto da visita per chi vorrà acquistarlo. La valutazione è scesa con il comportamento che ha avuto. Il suo entourage ha creato problemi, e da parte sua tirarsi indietro difronte alle difficoltà non è stato molto carino. Lui alla Juventus? Non credo perché scappa. Ci vuole una contropartita e Paulo Dybala a me piace molto. L'Inter avrebbe bisogno di una logica fantasiosa nelle opportunità dell'allenatore. Uno o 2 giocatori di fantasia e imprevedibilità sono importanti".