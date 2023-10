Intervistato da CalcioStyle il tifoso vip dell'Inter, Paolo Bonolis, ha parlato in vista di Inter-Roma del ritorno di Romelu Lukaku a Milano dividendo con forza il caso Big Rom, da quello di José Mourinho, ormai al terzo anno di avventura in giallorosso.



MOU - "Mourinho è stato espulso nell’ultima giornata, probabilmente sarà in tribuna, parlerà con la panchina tramite i mille meccanismi tecnologici a disposizione, sarà comunque ben presente. A Milano sarà un idolo per sempre, dopo quello che ha fatto con noi nel 2010"



LUKAKU - "Lukaku è un discorso differente rispetto allo Special One. La situazione è stata particolarmente complessa, francamente non carina, e i tifosi sfogheranno la loro delusione".



FRATTESI - "Mi piace tantissimo... incandescente. Gli verrà dato lo spazio che riterrà più opportuno in base ai meccanismi della squadra. Non credo sia solamente il sostituto di Barella o viceversa".