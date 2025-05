Bonolis punge Conte: "Ma quale miracolo, gli hanno comprato chiunque"

Getty Images

, tifoso VIP dell', parla a margine della XV edizione di “Tennis and Friends”, alla Grand Stand Arena del Foro Italico. Bonolis dice la sua sulla squadra di Simone Inzaghi, lanciando anche una frecciatina al rivale dei nerazzurri per lo Scudetto, Antonio Conte: "Il Napoli ha un percorso più facile per ora, mi stupisce infatti la chiamata al miracolo da parte di Conte. Gli hanno comprato chiunque, fa solo quello, più che un miracolo credo sia il minimo sindacale".Sull'Inter e il ritorno delle semifinali di Champions League contro il Barcellona: "Vediamo che succede a San Siro. A Barcellona sono stati fantastici, peccato perché Mkhitaryan doveva mettere le scarpe di Pupo e allora avremmo ottenuto il quarto gol, e invece no, è andata così ma la squadra è stata fortissima".

Su Yamal: "Il Barcellona è trascinato da quel maghetto che gioca come alla destra, Lamine Yamal. Bellissima partita, mi sono entusiasmato e ho sofferto nella gioia, che sembra un ossimoro ma è quello che davvero è accaduto a molti tifosi come me".La lotta Scudetto: "Il campionato purtroppo credo sia complesso da prendere in considerazione. Il Napoli ha un percorso più facile e infatti mi stupisce la chiamata al miracolo di Conte. Gli hanno comprato chiunque e fa solo quello. Più che un miracolo credo sia il minimo sindacale".