Leonardo Bonucci si raccontato a cuore aperto sulle pagine di Marca. Il difensore ex-Juve e oggi all'Union Berlino è tornato anche a parlare, emozionandosi della malattia che ha colpito il figlio Matteo e che inevitabilmente ha condizionato il suo modo di pensare e vivere.



LA MALATTIA DEL FIGLIO - "Sono esperienze che ti fanno capire le priorità della vita. Non importa quanto a volte pensiamo di essere diversi, niente di tutto ciò. Siamo tutti uguali. Il male non guarda in faccia a nessuno. Siamo stati fortunati. Eravamo al momento giusto e nel posto giusto. Grazie all'intervento dei medici dell'ospedale Regina Margherita, Matteo oggi è un bambino sanissimo, capace di fare tutto ciò che può fare un bambino della sua età. Naturalmente bisogna prendere alcune precauzioni. [Sta in silenzio e si emoziona ndr.]. Ripeto: siamo stati molto fortunati. Questo ti dà un altro modo di vedere tutto. Ti dà forza, guardi la famiglia in modo diverso. Cambia le tue priorità nella vita".