Nessuna squalifica, solo una multa per Leonardo Bonucci. Il Giudice Sportivo ha deciso di punire il difensore centrale della Juventus con un'ammenda di 10 mila euro "per essersi, al 16° del secondo tempo supplementare, reso protagonista di un alterco con un dirigente della squadra avversaria che veniva dal medesimo strattonato; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale".



RICOSTRUZIONE - Secondo quanto riporta Il Tempo, nel momento della rete della vittoria realizzata da Sanchez Bonucci avrebbe avuto uno scontro con Cristiano Mozzillo, segretario generale dell’Inter. “Non mi esulti in faccia, che c… fai? Ti ammazzo” gli avrebbe urlato.