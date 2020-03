Il coronavirus non ferma Leonardo Bonucci. Non si sa quando la palla tornerà a rotolare, né se tornerà a farlo, ma i calciatori non restano con le mani in mani e si allenano costantemente, tra le proprie mura di casa. Ne dà l’esempio il difensore della Juventus, che attraverso un video su Twitter, ha condiviso con i suoi fan l’allenamento mattutino svolto nella sua palestra di casa: squat con pesi. "power", accompagnata dall’emoji del pugno chiuso, una descrizione che vale più di mille parole.