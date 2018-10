Il difensore della Juve e della Nazionale ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport:Per questo sto osservando e mettendo da parte tutti i segreti dei vari allenatori che ho avuto per cercare poi di tirare fuori il meglio da me stesso. Sono tante le persone che incontro e che mi dicono 'Tu farai l'allenatore'. In veritàcome quello della Juventus. Ha avuto la fortuna di fare esperienza in quello del Milan, dove c'erano giocatori di un certo spessore.Lo stress, le partite importanti. Capita di avere delle discussioni, anche accese. Poi da persone intelligenti e mature ci si chiarisce, ci si stringe la mano e si guarda insieme in avanti, verso lo stesso obiettivo".Mi trovavo in un posto nuovo, ma era come se non me ne fossi mai andato. Questo stadio, questa squadra, questa città sono casa mia.Ho ritrovato le stesse facce, gli stessi luoghi, gli stessi abbracci. È bello trovarsi di nuovo in quello spogliatoio, girare la testa e vedere accanto a séLo si è visto negli anni in cui abbiamo vinto insieme, giocato insieme, vissuto insieme. Noi tre e la B maiuscola che si deve aggiungere, quella del grande GigiOltre a Barzagli e a Chiellini sul campo trovavo Benatia, un gran giocatore, o Rugani che è un giovane pronto a ricoprire ruoli importanti nelle migliori difeseQuesta esperienza mi ha insegnato che nei momenti di rabbia l’istinto ci può far fare delle scelte sbagliate, o comunque non quelle che avremmo fatto a mente lucida., intimo e non sono stato abbastanza bravo e farmele scivolare addosso. Poi, con il passare del tempo e guardandomi da fuori,Perché solo qui e con questa maglia addosso riesco ad esprimere le mie potenzialità sul campo e fuori.e lo si vede da come posso parlare schiettamente anche dei momenti difficili. Quando sono tornato sono stato accolto come se non fossi mai andato via. All’interno della Juventus tutti, dal presidente al magazziniere, ti fanno sentire a casa ed è quello di cui più avevo bisogno. Nella Juve c’è rigore, serietà. E c’è una mentalità con la quale si punta tutti verso lo stesso obiettivo. Credo che questo sia il grandeper poter combattere contro le due, tre grandi squadre a livello europeo e poter arrivare a realizzare quel sogno. E’ ovvio che, di spirito di sacrificio e sicuramente di lavoro di squadra. Così abbiamo vinto sette scudetti, quattro volte la Coppa Italia e siamo arrivati fino alle due finali di Berlino e Cardiff. OraQuando vedi un fuoriclasse allenarsi con intensità, con la voglia con la quale si allena lui, con la costanza con la quale fa le cose a trentatré anni, dopo aver vinto cinque Palloni d’Oro, puoi soltanto ammirare e cercare di copiare. A livello di costanza, di professionalità, di presenza fisica all’interno dello spogliatoio e sul campo,, senza dubbio. Quando ci abbiamo giocato contro, lo dimostrano i numeri, ha messo sempre in difficoltà la nostra difesa. Oppure, quando giocava nel Milan,, difficile da marcare perché possente, tecnico, spigoloso. Ce ne sono stati tanti nell’arco della mia carriera: fortunatamente sono dieci anni quasi che gioco in serie A. Posso citare. I grandi nomi sono sempre grandi attaccanti, difficili da marcare".Ha già tanta esperienza, tanta personalità. Poiche è stato qui alla Juve e potrà un giorno vestire maglie importanti e anche quella della Juventus, perché ha personalità e fisico per arrivare a grandi livelli".Io ho vissuto un anno in cui l’insulto, le minacce facevano parte del quotidiano, schiumavano in ogni messaggio che ricevevo sui social network., pensando di non inficiare la serenità e l’esistenza degli altri. Non è uno scherzo, abbiamo visto purtroppo. Io ho preso parte al video di una canzone con Benji & Fede proprio su questo argomento. Volevo far capire cheper far capire ai miei figli cosa è giusto e cosa è sbagliato, i valori da seguire all’interno della vita nella società di oggi. Spesso sonoIl problema di oggi è che il social network fa vivere una dimensione immaginaria, sospesa tra il virtuale e la realtà. Mi è capitato più di una volta. Per esempio a Torino ho incontrato un ragazzo che mi ha chiesto una foto insieme, poi l’ha messa sui social prendendomi in giro. L’ho rincontrato, gliel’ho fatto presente e lui mi ha detto, candidamente: 'Ti chiedo scusa, hai ragione, bisogna portare sempre rispetto per gli altri'".