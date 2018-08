Un anno fa, dopo l'addio di Leonardo Bonucci,della Vecchia Signora ma 365 giorni dopo le gerarchie si sono di nuovo ribaltate con l'ex capitano del Milan che ha deciso di vestire nuovamente la maglia bianconera. Tutto resettato, quindi. La Juve punta forte su una coppia super collaudata (Bonucci e Chiellini) per continuare a vincere in Italia e mettere, finalmente, un'altra bandierina in Europa dove dal 1996 i bianconeri non alzano la Champions League nonostante cinque finali giocate.