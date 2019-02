Leonardo Bonucci, parlando ai microfoni di AS, ha confermato di essere stato cercato in estate anche dal Real Madrid. Ecco le parole del difensore della Juventus: "È un orgoglio e un piacere essere stato cercato dai Blancos. Significa che ho lavorato bene, però alla fine la chiamata della Juventus e il desiderio di sentirmi nuovamente a casa hanno portato il mio cuore a ritenere che il bianconero mi doni di più. L'addio al Milan? L'anno scorso stavo quasi sempre a Milano e non vedevo mai i miei figli. Questo è stato uno dei motivi che mi ha spinto a tornare".