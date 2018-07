Leonardo Bonucci vuole tornare alla Juventus. Clamorosa la novità di queste ultime ore a proposito del difensore che il Milan da giorni non considera più incedibile di fronte a un'offerta adeguata; di conseguenza, Bonucci ha aperto le porte per un ritorno in bianconero in seguito ai contatti diretti tra il suo agente e la Juventus. In particolare, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il procuratore Alessandro Lucci ha incontrato in queste ore il ds Paratici a Milano per sondare nuovamente la situazione con Bonucci che si è proposto alla Juve.



VALUTAZIONI IN CORSO - La dirigenza bianconera con Marotta e Paratici ha preso tempo per le valutazioni definitive, non c'è ancora nessuna decisione definitiva. Bonucci non si è lasciato bene in particolare con Massimiliano Allegri un anno fa passando al Milan da nuovo capitano soltanto un anno fa. Ma la speranza del difensore è di poter ricomporre la frattura, eppure questo non sarà un fattore secondario. Sarà la Juve a decidere, pensieri in corso e valutazioni sul possibile, clamoroso ritorno. Juventus e Milan infatti si sono già sentite con Marotta e Leonardo protagonisti di un contatto per Gonzalo Higuain in rossonero, l'ipotesi Bonucci potrebbe rientrare nei discorsi, sempre che la Juve decida di procedere in direzione ritorno per il centrale della Nazionale. Per Bonucci, sul tavolo c'è sempre l'ipotesi che porta al Paris Saint-Germain che si è attivato a livello di contatti da settimane. Palla alla Juve, il Milan aspetta e Bonucci ci spera...