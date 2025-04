Bonucci: "Conte e Mancini i miei esempi, sogno di allenare la Nazionale"

Getty

, ex difensore dellae della, oggi assistente allenatore della Nazionale Under 20, si racconta a Vivo Azzurro TV: dagli inizi a Pianoscarano al trionfo europeo di Wembley"Il calcio è il lavoro più bello del mondo... se impari a toglierti le pressioni di dosso". Così parla Bonucci, oggi assistente allenatore della Nazionale Under 20 guidata da Bernardo Corradi, ieri colonna della Juventus (502 presenze e 35 reti) e della Nazionale (121 presenze e 8 reti).L'apice? Wembley, 11 luglio 2021.: "che giocano a calcio - confessa Bonucci, autore del gol del pari in quella finale (Italia-Inghilterra 1-1, 4-3 dtr) -. Personalmente è stata la ciliegina sulla torta della mia carriera".

E in quell'Europeo c'era anche un uomo in più:- ricorda emozionato e con gli occhi pieni di gratitudine -, e ogni discorso che faceva ti lasciava sempre un grande insegnamento".. Martina, sua moglie, "il mio porto sicuro", e i figli Lorenzo Filippo (2012), Matilda (2019) e Matteo Marco (2014), quest’ultimo, piccolo guerriero come il papà, che ha dovuto affrontare un problema di salute a soli due anni. "In quei momenti capisci cos'è davvero importante - sottolinea commosso -. Martina è stata fondamentale, trasmettendomi quella serenità necessaria per riuscire a scendere in campo. Oggi Matteo sta bene e noi guardiamo al futuro con il sole negli occhi".

Bonucci ha sempre vissuto il calcio con un'urgenza emotiva e non ha mai nascosto, molto tempo prima che diventasse una figura riconosciuta anche nel mondo del calcio. ", perché sapevo che stavo facendo la cosa giusta per me".Oggi, dopo aver annunciato quasi un anno fa la fine della sua carriera da calciatore, con la stessa onestà che lo accompagna da sempre. "- confessa sorridendo -. Al momento sto studiando per prepararmi al corso UEFA A, che mi consentirebbe di poter allenare le formazioni giovanili fino all'Under 20 e le Prime Squadre in Serie C. Se dovesse scattare davvero quel fuoco dentro, quello stesso fuoco che mi ha spinto a voler fare il calciatore,".

Bonucci conclude parlando dei suoi esempi fra gli allenatori: "Ho avuto la fortuna di essere, ma se dovessi sceglierne due comeper un possibile futuro in panchina sarebbero. Caratteri completamente diversi, ma tatticamente mi hanno insegnato tanto".Per Bonucci, nel calcio, non ci sono mai state scorciatoie. Solo scelte, spesso scomode ma sempre sue.", agli errori che hanno insegnato più delle vittorie: "".