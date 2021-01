Delusi e arrabbiati quanto Voi per questa brutta serata.

Niente da aggiungere.

Ora testa alla finale di mercoledì contro il Napoli. #FinoAllaFine pic.twitter.com/WQSHXCNGx1 — Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) January 17, 2021

Dopo Giorgio Chiellini anche Leonardo Bonucci ha voluto utilizzare i social network e in particolare Twitter per mandare un messaggio diretto ai tifosi della Juventus per commentare il ko per 2-0 subito contro l'Inter. Un messaggio carico di delusione, ma con la testa già al prossimo impegno, la Supercoppa contro il Napoli."Delusi e arrabbiati quanto Voi per questa brutta serata. Niente da aggiungere. Ora testa alla finale di mercoledì contro il Napoli"