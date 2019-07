Tre nomi, una sola cessione. Tutti candidati, chi più, chi meno. La Juve fa i conti, senza grosse necessità di cedere in difesa, ma con l'idea che un addio potrebbe non fare così male ai progetti, idee e alla stagione bianconera. Cinque centrali, infatti, per le rotazioni di Maurizio Sarri possono essere troppi e così il casting per un'uscita è aperto: Leonardo Bonucci, Merih Demiral o Daniele Rugani, chi è il più sacrificabile?

CONTINUA SU ILBIANCONERO.COM