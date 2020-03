Leonardo, difensore della Juventus, e la moglie Martina Maccari, hanno fatto una. Lo ha annunciato l'azienda ospedaliera stessa. Con la regia della Direzione sanitaria, del dottor Maurizio Berardino (Direttore del Dipartimento Anestesia, Rianimazione ed Emergenza) e del professor Paolo Fonio (Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Radiologia Interventistica) i fondi saranno destinati: all'acquisto di due ecografi portatili, di cui uno dotato anche di sonde pediatriche, per le Rianimazioni della Città della Salute di Torino, per la valutazione “al letto” dei pazienti in Terapia Intensiva. Ma anche all'acquisto di circa 50 maschere filtranti a circuito d'aria, riutilizzabili, con il materiale di ricambio per circa due mesi di lavoro, da mettere a disposizione del personale in servizio presso le Terapie intensive della Città della Salute.- Dalla Regione il ringraziamento dell’assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi: "In questi giorni molto difficili per il nostro servizio sanitario regionale è di conforto incontrare la solidarietà di tante persone che vogliono contribuire, in varia forma, al buon funzionamento della Sanità.".​ Un gesto di riconoscenza, quello di Bonucci e della moglieper quei medici che nel 2016 salvarono la vita al figlio Matteo, due anni all'epoca, sottoposto a un delicato intervento chirurgico all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino per l'insorgenza di una patologia acuta.