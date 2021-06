Credo fermamente nei corsi e ricorsi storici dimostrati dal filosofo illuminista Giambattista Vico. Quindici mesi fa uscivamo sul balcone di casa per cantare “Azzurro” e con tra le mani un lenzuolo o una federa sui quali con il pennarello rosso avevamo scritto in stampatello “Andrà tutto bene”. Era il modo, magari sempliciotto ma consolante, di urlare tutta la nostra rabbia per l’invasione aliena che ci toccava subire con effetti tragici da parte di un virus assassino. Tra le tante privazioni anche il gioco del calcio venne oscurato e gli Europei in programma vennero rimandati all’anno successivo. Ci siamo arrivati. Il virus circola ancora, ma lo scudo protettivo inventato dagli scienziati funziona bene. Così, tra qualche giorno, avremo la possibilità di appassionarci e di tornare a godere davanti al televisore facendo il tifo per gli azzurri.