NonE fra i talenti del settore giovanile c'è anche quello del. Arrivato in giallorosso insieme a Mannini(i due hanno sempre giocato insieme), Plaia si è lentamente ritagliato uno spazio importante e quest'anno, dopo un'inizio a fasi alterne, si è finalmente ritagliato unoin una retroguardia finalmente solida.perché Matteo non è l'unico Plaia che ambisce a giocare nei pro. Il 29 marzo 2006 a Bruxelles di Plaia ne nacquero due, gemelli, figli di papà pugliese emigrante al nord e poi stabilitosi fra Carrara e La Spezia.qualche metro più indietro nel rettangolo verde, fra i pali con i guantoni in mano, anche lui già blindato ma dallo Spezia. Il talento come detto è di famiglia e infatti entrambi, cresciuti insieme e legatissimi fuori dal campo, hanno già sfiorato l'esordio nel calcio che conta.(battuta l'Inter in finale) Plaia, oltre ad allenarsi spesso a Trigoria con la prima squadra è infattiNon c'è stato l'esordio che invece hanno visto Pisilli (andato anche in gol) e l'amico di sempre Mannini, ma il gradimento e la stima dello Special One restano impressi.E che la Roma punti pesantemente su di lui lo si è capito non solo dalla convocazione di José Mourinho per l'Europa League, ma anche dal fatto che il club lo abbiafattogli firmare a febbraio della passata stagione e da lui celebrato così sui social:14/02/2023 una data memorabile perché annuncio con onore e gratitudine di aver firmato il mio primo contratto da professionista - le parole del sedicenne -. Ringrazio la AS ROMA per la fiducia, la mia famiglia e tutti coloro che si sono adoperati affinché il mio sogno si avverasse. Darò tutto me stesso per questi colori e questa grande maglia! Daje Roma".