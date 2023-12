Sembrava tutto pronto per il ritorno diin Italia: il via libera dall', il sì di, l'intesa con laper un contratto breve (sei mesi più opzione per un altro anno) con tanto di rinuncia su parte dell'ingaggio per rendere possibile l'affare. Poi il brusco stop,come ha sottolineato lo Special One in conferenza stampa alla vigilia della Juventus. E "". Parole che sanno di chiusura all'ipotesi romanista e riportano Bonucci al punto di partenza: ora che succede a gennaio?- Non cambia la volontà dell'ex difensore della Juve, Bonucciin quelli che possono essere i suoi ultimi mesi da calciatore. Con un altro sogno, giocarsi il tutto per tutto per provare a conquistare un'ultima avventura con la. Ci sono stati dei contatti con, il ct azzurro non ha chiuso le porte e anzi ha detto al difensore che se troverà continuità valuterà la sua chiamata per i prossimi Europei.- Uno stimolo in più per rimettersi in gioco da gennaio e il posto migliore per farlo sarebbe casa, l'Italia. Bonucci lo sa e(all'Union), ma con il tramontare dell'opzione Roma ci sono ancora delle piste da seguire? Non mancano nel massimo campionato squadre alla ricerca di difensori, per esempio, ma la ricerca verte su un altro tipo di profili, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista anagrafico. Difficile anche riaprire i discorsi con la, che Bonucci aveva aspettato fino all'ultimo prima di trasferirsi a Berlino: vero che in casa biancoceleste c'è da monitorare la situazione di, per il quale si è parlato di interessamenti dalla Spagna (Villarreal e Real Madrid dopo l'infortunio di Alaba), ma ad oggi le possibilità sono esigue. Come sono basse le quotazioni della, ipotesi emersa la scorsa estate grazie anche agli ottimi rapporti tra Leo e. Potrebbe diventare un'idea per il Napoli dopo l'infortunio di Napoli, ad oggi nulla di concreto ma una suggestione che può prendere forma nelle prossime settimane. Servirà qualche settimana per scoprire se possano svilupparsi altre possibilità in A, ma una cosa è certa: Bonucci vuole tornare in Italia per un'ultima avventura.